Россия атаковала ряд областей Украины: есть погибшие и раненые, среди пострадавших — дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 23 октября, российские войска нанесли удары по Николаевской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате обстрелов есть погибшие и раненые, в том числе дети. Повреждены жилые дома, предприятия, медицинские и образовательные учреждения, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Донецкая область: двое погибших и 18 раненых

По данным полиции, 23 октября российские войска нанесли по Донецкой области 1 991 удар. Под обстрелом оказались семь населенных пунктов. Погибли два человека, еще 18 получили ранения, среди них трое детей.

В Славянске россияне атаковали город авиабомбой КАБ-250 и беспилотниками. Погиб один человек, четверо получили ранения. Повреждены частный и три многоквартирных дома, два магазина, автозаправочная станция и 29 транспортных средств.

В Краматорске в результате российских ударов погиб один мирный житель, 14 мирных жителей получили ранения, в том числе трое детей. Повреждены шесть частных и 26 многоквартирных домов, два учебных заведения, магазин, два медицинских учреждения и два автомобиля.

В Новодонецком разрушениям подверглись 20 жилых домов, магазин, автобусная остановка и гаражный кооператив. В Иверском и Степановке повреждены по одному частному дому.

Херсонская область: один человек погиб, шестеро ранены

Российские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, тактической авиации и беспилотников различных типов, в частности Shahed и "Гербера", сообщили в полиции области.

В Миролюбовке оккупанты атаковали автомобиль с помощью FPV-дрона. 65-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Автомобиль поврежден.

В Корабельном районе Херсона российский FPV-дрон попал в другой автомобиль. Ранения получил 67-летний мужчина, которого госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями туловища и конечностей.

Харьковская область: семь пострадавших, среди них двое детей

В течение суток под вражескими ударами находились Харьков и 15 населенных пунктов области. Всего пострадали семь человек, в том числе двое детей, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В Харькове ранение получила 12-летняя девочка. Еще трое людей — женщины в возрасте 46 и 37 лет и 13-летний мальчик — перенесли острую стрессовую реакцию.

В Черкасских Тишках Циркуновской громады ранены мужчины в возрасте 57 и 52 лет. В поселке Близнюки острую реакцию на стресс получила 39-летняя женщина. Также медики оказали помощь 9-летней девочке, пострадавшей в Изюме 22 октября.

Россияне атаковали беспилотниками Слободской и Основянский районы Харькова. Всего по области было применено шесть ракет, три управляемые авиабомбы, один БПЛА типа "Герань-2", два беспилотника "Молния", пять FPV-дронов и 140 беспилотников, тип которых устанавливается.

В Харькове повреждены два гражданских предприятия, многоквартирный и четыре частных дома, семь автомобилей, здание цирка, офисное здание, автозаправочная станция и гараж.

Повреждения также зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. Под ударами оказались жилые дома, автомобили, административное здание, гаражи, станция технического обслуживания, предприятия и АЗС.

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Черниговская область: один погибший и 18 пострадавших в результате удара по предприятию

В результате вчерашней атаки на предприятие в Чернигове погиб мужчина. Еще 18 человек пострадали: семерых госпитализировали, большинству оказали помощь на месте, трое проходят амбулаторное лечение. После попадания на территории предприятия возник пожар, который тушили спасатели, сообщил начальник ОГА Вячеслав Чаус.

Вечером российские войска атаковали Новгород-Северский беспилотниками "Гербера". Повреждены административные здания и хозяйственные помещения.

В селах Корюковской общины дроны "Молния" попали во дворы. В одном из домов повреждены окна и крыша, другое домохозяйство полностью уничтожено.

В селе Рипкинской общины в результате удара беспилотника "Герань" повреждены окна в пяти домах.

Запорожская область: семь раненых и 934 удара за сутки

За сутки российские войска нанесли 934 удара по 61 населенному пункту Запорожской области. Семь человек получили ранения в Запорожье и Запорожском районе, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров

По данным областных властей, враг нанес четыре ракетных удара по Запорожью и 21 авиаудар по городу и ряду населенных пунктов области.

Также россияне применили 730 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под атакой оказались Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Орехов, Степногорск, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов.

Еще 179 ударов российские войска нанесли из артиллерии по населенным пунктам области.

Днепропетровская область: атаки беспилотниками обошлись без пострадавших

В течение суток российские войска почти десять раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

В Подгороднянской общине Днепровского района возник пожар. В Никопольском районе под ударом оказались районный центр, Марганецкая и Покровская общины. В Васильковской общине Синельниковского района поврежден частный дом.

По имеющейся информации, обошлось без пострадавших.

Николаевская область: повреждена энергетическая инфраструктура и частный дом

Вечером и ночью российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава ОГА Георгий Решетилов.

Также россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину Николаевского района. В селе Солончаки поврежден частный дом. Люди не пострадали.

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