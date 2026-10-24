Враг снова нанес удар по Житомирщине: под атакой энергетика и предприятие. ФОТОрепортаж

Враг не прекращает терроризировать Житомирскую область, то и дело нанося удары по гражданским объектам на территории области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, этой ночью под российской атакой вновь оказались энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие в Житомирской громаде.

Жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет.

Продолжаются работы по ликвидации последствий ночных атак и фиксации военных преступлений россиян.

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Последствия















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