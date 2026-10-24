Враг снова нанес удар по Житомирщине: под атакой энергетика и предприятие. ФОТОрепортаж
Враг не прекращает терроризировать Житомирскую область, то и дело нанося удары по гражданским объектам на территории области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, этой ночью под российской атакой вновь оказались энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие в Житомирской громаде.
Жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет.
Продолжаются работы по ликвидации последствий ночных атак и фиксации военных преступлений россиян.
Последствия
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