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Новости Обстрелы Житомирщины
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Враг снова нанес удар по Житомирщине: под атакой энергетика и предприятие. ФОТОрепортаж

Враг не прекращает терроризировать Житомирскую область, то и дело нанося удары по гражданским объектам на территории области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, этой ночью под российской атакой вновь оказались энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие в Житомирской громаде.

Жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет.

Продолжаются работы по ликвидации последствий ночных атак и фиксации военных преступлений россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала энергетику Житомирской области: без света более 900 населенных пунктов

Последствия

обстрел Житомирской области 24 октября
обстрел Житомирской области 24 октября
обстрел Житомирской области 24 октября
обстрел Житомирской области 24 октября
обстрел Житомирской области 24 октября
обстрел Житомирской области 24 октября
обстрел Житомирской области 24 октября

Читайте: РФ атаковала частное предприятие в Житомирской области: возник пожар. ФОТОрепортаж

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обстрел (36284) Житомирская область (1596)
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