Ворог знову вдарив по Житомирщині: під атакою енергетика та підприємство. ФОТОрепортаж
Ворог не припиняє тероризувати Житомирщину, раз у раз завдаючи ударів по цивільних об'єктах на території області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, цієї ночі під російською атакою знову опинилася енергетична інфраструктура та цивільне підприємство в Житомирській громаді.
Жертв та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає.
Тривають роботи з ліквідації наслідків нічних атак та фіксації військових злочинів росіян.
Наслідки
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