Ворог знову вдарив по Житомирщині: під атакою енергетика та підприємство. ФОТОрепортаж

Ворог не припиняє тероризувати Житомирщину, раз у раз завдаючи ударів по цивільних об'єктах на території області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, цієї ночі під російською атакою знову опинилася енергетична інфраструктура та цивільне підприємство в Житомирській громаді.

Жертв та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає.

Тривають роботи з ліквідації наслідків нічних атак та фіксації військових злочинів росіян.

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Наслідки















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