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Новини Обстріли Житомирщини
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Ворог знову вдарив по Житомирщині: під атакою енергетика та підприємство. ФОТОрепортаж

Ворог не припиняє тероризувати Житомирщину, раз у раз завдаючи ударів по цивільних об'єктах на території області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, цієї ночі під російською атакою знову опинилася енергетична інфраструктура та цивільне підприємство в Житомирській громаді.

Жертв та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає.

Тривають роботи з ліквідації наслідків нічних атак та фіксації військових злочинів росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала енергетику Житомирщини: без світла понад 900 населених пунктів

Наслідки

обстріл Житомирщини 24 жовтня
обстріл Житомирщини 24 жовтня
обстріл Житомирщини 24 жовтня
обстріл Житомирщини 24 жовтня
обстріл Житомирщини 24 жовтня
обстріл Житомирщини 24 жовтня
обстріл Житомирщини 24 жовтня

Читайте: РФ атакувала приватне підприємство на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

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обстріл (37623) Житомирська область (1332)
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