Атака дронов на Харьков: вспыхнули пожары в ТЦ и на предприятии, среди пострадавших - спасатели. ВИДЕО+ФОТО
В результате российского удара по Харькову пострадали четыре человека, в том числе трое спасателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Повторные удары по спасателям
Как отмечается, вечером 25 октября враг атаковал беспилотниками торговый центр в Основянском районе и гражданское предприятие в Индустриальном районе города. Возникли пожары, пострадал один человек.
Во время ликвидации последствий враг нанес повторные удары по местам работы подразделений ГСЧС. Пострадали двое спасателей, полностью уничтожена пожарная автоцистерна.
"В торговом центре возник масштабный пожар. Во время его тушения пострадал еще один спасатель", — говорится в сообщении.
Последствия
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