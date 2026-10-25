Атака дронов на Харьков: вспыхнули пожары в ТЦ и на предприятии, среди пострадавших - спасатели. ВИДЕО+ФОТО

В результате российского удара по Харькову пострадали четыре человека, в том числе трое спасателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Повторные удары по спасателям

Как отмечается, вечером 25 октября враг атаковал беспилотниками торговый центр в Основянском районе и гражданское предприятие в Индустриальном районе города. Возникли пожары, пострадал один человек.

Во время ликвидации последствий враг нанес повторные удары по местам работы подразделений ГСЧС. Пострадали двое спасателей, полностью уничтожена пожарная автоцистерна.

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"В торговом центре возник масштабный пожар. Во время его тушения пострадал еще один спасатель", — говорится в сообщении.

Последствия













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