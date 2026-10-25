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Новости Удары РФ по супермаркетам и ТЦ
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"Эпицентр" об атаках: тотальное уничтожение сети

Удары РФ по "Эпицентру"

В "Эпицентре" заявили о "тотальном уничтожении сети" из-за обстрелов.

Об этом говорится в заявлении компании на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что в течение суток ударам подверглись ТЦ в нескольких городах.

"Харьков. ЗапорожьеВинница. Полтава. Снова всего за сутки. Тотальное уничтожение сети…", — говорится в посте.

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Что предшествовало

  • Напомним, утром 25 октября войска РФ атаковали ТЦ"Эпицентр" в Полтаве.
  • Вечером 25 октября враг атаковал беспилотниками торговый центр в Основянском районе Харькова.

Смотрите: Последствия удара РФ по "Эпицентру" в Ровенской области: 4 человека ранены, пожар уже ликвидирован. ФОТОрепортаж

Автор: 

Винница (793) Винницкая область (1272) Запорожье (3276) обстрел (36297) Тахтаулове (849) Харьков (8315) Запорожская область (5019) Эпицентр (53) Полтавская область (1579) Харьковская область (3346) Винницкий район (82) Запорожский район (896) Полтавский район (181) Харьковский район (1152)
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Топ комментарии
+16
Тут дегенерати радіють помсті ***** "ригоАналам" - тепер ні у вас ні у людей НЕМАЄ "Епіцентрів"! дебілам мабуть "легше" стало!

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25.10.2026 13:28 Ответить
+8
а це ваше майбутнє риго анали.
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25.10.2026 13:07 Ответить
+8
Гереги, тварюки - коли на сросії ваші магази працювали, все норм було??
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25.10.2026 13:21 Ответить

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