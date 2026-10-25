"Эпицентр" об атаках: тотальное уничтожение сети

В "Эпицентре" заявили о "тотальном уничтожении сети" из-за обстрелов.

Об этом говорится в заявлении компании на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что в течение суток ударам подверглись ТЦ в нескольких городах.

"Харьков. Запорожье, Винница. Полтава. Снова всего за сутки. Тотальное уничтожение сети…", — говорится в посте.

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Что предшествовало

Напомним, утром 25 октября войска РФ атаковали ТЦ"Эпицентр" в Полтаве.

Вечером 25 октября враг атаковал беспилотниками торговый центр в Основянском районе Харькова.

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