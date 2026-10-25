УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11745 відвідувачів онлайн
Новини
2 685 1

РФ ударила дроном по багатоповерхівці у Вінниці: 6 постраждалих, є руйнування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 жовтня, під ранок росія вдарила безпілотником по житловій п’ятиповерхівці у Вінниці.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є руйнування

За даними ОВА, внаслідок влучання є руйнування між другим і третім поверхами. Повністю знищено чотири квартири, пошкоджені припарковані поруч автівки.

удар по Вінниці 25 жовтня
удар по Вінниці 25 жовтня
удар по Вінниці 25 жовтня
удар по Вінниці 25 жовтня
удар по Вінниці 25 жовтня
удар по Вінниці 25 жовтняобстріл Вінниці 25 жовтня
обстріл Вінниці 25 жовтня
обстріл Вінниці 25 жовтня
обстріл Вінниці 25 жовтня

Також читайте: Росіяни атакували Вінницю: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є четверо постраждалих

Є постраждалі

Як зазначається, наразі відомо про шістьох постраждалих. Одна людина госпіталізована.

Внаслідок масованої атаки в області також є руйнування об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджені приватні домоволодіння.

"Усі осередки загоряння ліквідовані. Рятувальники продовжують розбір завалів. На місці залучені понад 60 надзвичайників та 14 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку. Звідти евакуювали 15 підопічних. Людям надавала допомогу психологиня ДСНС.

Також читайте: Ворог атакував Вінницю: влучання в цивільну інфраструктуру

  • Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на Вінниччину пошкоджено промисловий об’єкт та приватний будинок.

Автор: 

Вінниця (529) Вінницька область (1109) обстріл (37636) Вінницький район (85)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 