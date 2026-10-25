РФ ударила дроном по багатоповерхівці у Вінниці: 6 постраждалих, є руйнування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 жовтня, під ранок росія вдарила безпілотником по житловій п’ятиповерхівці у Вінниці.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Є руйнування
За даними ОВА, внаслідок влучання є руйнування між другим і третім поверхами. Повністю знищено чотири квартири, пошкоджені припарковані поруч автівки.
Є постраждалі
Як зазначається, наразі відомо про шістьох постраждалих. Одна людина госпіталізована.
Внаслідок масованої атаки в області також є руйнування об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджені приватні домоволодіння.
"Усі осередки загоряння ліквідовані. Рятувальники продовжують розбір завалів. На місці залучені понад 60 надзвичайників та 14 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку. Звідти евакуювали 15 підопічних. Людям надавала допомогу психологиня ДСНС.
- Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на Вінниччину пошкоджено промисловий об’єкт та приватний будинок.
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