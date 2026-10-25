Атака РФ на Вінниччину: пошкоджено промисловий об’єкт та приватний будинок

У ніч проти неділі, 25 жовтня, війська РФ продовжували атакувати територію Вінниччини. Є наслідки.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними ОВА, наразі внаслідок атаки ворога є пошкодження цивільного промислового обʼєкта та приватного домоволодіння.

Інформація про постраждалих не надходила.

Рятувальники та усі відповідальні служби працюють на місці події.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала енергооб’єкт на Вінниччини: в одному з районів аварійні відключення світла.

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