Атака РФ на Вінниччину: пошкоджено промисловий об’єкт та приватний будинок
У ніч проти неділі, 25 жовтня, війська РФ продовжували атакувати територію Вінниччини. Є наслідки.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними ОВА, наразі внаслідок атаки ворога є пошкодження цивільного промислового обʼєкта та приватного домоволодіння.
Інформація про постраждалих не надходила.
Рятувальники та усі відповідальні служби працюють на місці події.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що РФ атакувала енергооб’єкт на Вінниччини: в одному з районів аварійні відключення світла.
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