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Новини Обстріли Вінниччини
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Через атаку РФ горів об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. ФОТОрепортаж

На Вінниччині внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Про повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні вчергове російські війська атакували Вінниччину. Внаслідок чого на одному з обʼєктів критичної інфраструктури виникла пожежа", - сказано в повідомленні.

Піротехніки ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків атаки залучали 68 рятувальників та 14 одиниць техніки.

обстріли Вінничини 20 жовтня

обстріли Вінничини 20 жовтня

обстріли Вінничини 20 жовтня

обстріли Вінничини 20 жовтня

обстріли Вінничини 20 жовтня

обстріли Вінничини 20 жовтня

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Вінницька область (1105) обстріл (37572) ДСНС (5496)
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