Через атаку РФ горів об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. ФОТОрепортаж
На Вінниччині внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.
Про повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні вчергове російські війська атакували Вінниччину. Внаслідок чого на одному з обʼєктів критичної інфраструктури виникла пожежа", - сказано в повідомленні.
Піротехніки ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Обійшлося без постраждалих.
До ліквідації наслідків атаки залучали 68 рятувальників та 14 одиниць техніки.
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