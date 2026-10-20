Из-за атаки РФ горел объект критической инфраструктуры на Виннитчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Винницкой области вследствие российского удара возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в очередной раз российские войска атаковали Винницкую область. Как следствие, на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар", — говорится в сообщении.

Пиротехники ГСЧС обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Обошлось без пострадавших.

К ликвидации последствий атаки были привлечены 68 спасателей и 14 единиц техники.

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