Из-за атаки РФ горел объект критической инфраструктуры на Виннитчине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Винницкой области вследствие российского удара возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня в очередной раз российские войска атаковали Винницкую область. Как следствие, на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар", — говорится в сообщении.
Пиротехники ГСЧС обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Обошлось без пострадавших.
К ликвидации последствий атаки были привлечены 68 спасателей и 14 единиц техники.
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