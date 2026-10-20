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Новости Обстрелы Виннитчыны
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Из-за атаки РФ горел объект критической инфраструктуры на Виннитчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Винницкой области вследствие российского удара возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в очередной раз российские войска атаковали Винницкую область. Как следствие, на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар", — говорится в сообщении.

Пиротехники ГСЧС обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Обошлось без пострадавших.

К ликвидации последствий атаки были привлечены 68 спасателей и 14 единиц техники.

обстрелы Винницкой области 20 октября

обстрелы Винницкой области 20 октября

обстрелы Винницкой области 20 октября

обстрелы Винницкой области 20 октября

обстрелы Винницкой области 20 октября

обстрелы Винницкой области 20 октября

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Винницкая область (1269) обстрел (36239) ГСЧС (5499)
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