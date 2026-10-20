Рашисты наносят удары по энергетике на Виннитчине
Российские оккупанты наносят удары по объектам энергетики в Винницкой области.
Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.
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"Воздушные атаки врага не прекращаются. Под обстрелом находятся объекты энергетической инфраструктуры Винницкой области", - говорится в сообщении.
Она призвала экономно расходовать электроэнергию.
Удары по энергетике
- В ночь на 20 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области. Также под ударами оказалась энергетика Львовской области.
- В целомвраг атаковал энергетику в 7 областях: есть новые отключения электроэнергии.
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