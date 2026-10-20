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Новости Удары по энергетике Обстрелы Виннитчыны
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Рашисты наносят удары по энергетике на Виннитчине

Удары по энергетике в Винницкой области: что известно?

Российские оккупанты наносят удары по объектам энергетики в Винницкой области.

Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Воздушные атаки врага не прекращаются. Под обстрелом находятся объекты энергетической инфраструктуры Винницкой области", - говорится в сообщении.

Она призвала экономно расходовать электроэнергию.

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Удары по энергетике

  • В ночь на 20 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области. Также под ударами оказалась энергетика Львовской области.
  • В целомвраг атаковал энергетику в 7 областях: есть новые отключения электроэнергии.

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Винницкая область (1269) обстрел (36239) энергетика (3796)
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