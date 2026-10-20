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Новости Удары по энергетике Обстрелы Одесчины
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РФ атаковала три энергетических объекта на Одесщине: более 32 тыс. семей остались без света

Удары по энергетике в Одесской области: подробности от ДТЭК

Российские оккупанты атаковали сразу 3 энергетических объекта ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Враг продолжает разрушать распределительные сети Одесской области, чтобы сделать невозможной подачу света в дома. Этой ночью под ударом оказались три объекта ДТЭК", - говорится в сообщении.

Часть домов уже удалось восстановить электроснабжение. В то же время еще 32,7 тыс. семей остаются без света.

В настоящее время бригады работают над восстановлением электроснабжения.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 20 октября, войска РФ продолжали атаковать Одесскую область. Под ударами - энергетика области.

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