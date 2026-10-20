РФ атаковала три энергетических объекта на Одесщине: более 32 тыс. семей остались без света
Российские оккупанты атаковали сразу 3 энергетических объекта ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Враг продолжает разрушать распределительные сети Одесской области, чтобы сделать невозможной подачу света в дома. Этой ночью под ударом оказались три объекта ДТЭК", - говорится в сообщении.
Часть домов уже удалось восстановить электроснабжение. В то же время еще 32,7 тыс. семей остаются без света.
В настоящее время бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 20 октября, войска РФ продолжали атаковать Одесскую область. Под ударами - энергетика области.
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