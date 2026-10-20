В результате удара РФ по Новой Водолаге в Харьковской области погибли учительница лицея Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина

В результате российского удара по Новой Водолаге в Харьковской области погибли учительница начальных классов Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина.

Об этом сообщила пресс-служба Нововодолагского лицея №1, где Инна работала учительницей начальных классов, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"С глубокой болью и невыразимой скорбью коллектив Нововодолажского лицея №1 оплакивает трагическую гибель учительницы начальных классов Инны Марюхны и ее дочери Ангелины. Никакие слова не способны передать отчаяние от этой невосполнимой утраты. Трудно поверить, что оборвались две жизни, погасли мечты и надежды, которые должны были еще сбываться и расцветать.





Инна Марюхна была светлым педагогом, которая открывала малышам мир знаний, учила первым жизненным шагам и дарила детям все тепло своего сердца. Ее доброта, искренность и профессионализм навсегда останутся в памяти коллег и воспитанников. Ужасная боль от того, что вместе с ней ушла и ее доченька Ангелина. Две жизни, две души, впереди которых должно было быть столько света", — говорится в сообщении.

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Также в результате этого целенаправленного российского удара погибли 11-летняя девочка и еще 3 взрослых. Их имена в настоящее время устанавливаются.

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Что предшествовало?

Удар РФ по поселку Новая Водолага в Харьковской области произошел 19 октября. Погибли шесть человек, среди них — дети.

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