В результате удара РФ по Новой Водолаге в Харьковской области погибли учительница лицея Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина
В результате российского удара по Новой Водолаге в Харьковской области погибли учительница начальных классов Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина.
Об этом сообщила пресс-служба Нововодолагского лицея №1, где Инна работала учительницей начальных классов, информирует Цензор.НЕТ.
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"С глубокой болью и невыразимой скорбью коллектив Нововодолажского лицея №1 оплакивает трагическую гибель учительницы начальных классов Инны Марюхны и ее дочери Ангелины. Никакие слова не способны передать отчаяние от этой невосполнимой утраты. Трудно поверить, что оборвались две жизни, погасли мечты и надежды, которые должны были еще сбываться и расцветать.
Инна Марюхна была светлым педагогом, которая открывала малышам мир знаний, учила первым жизненным шагам и дарила детям все тепло своего сердца. Ее доброта, искренность и профессионализм навсегда останутся в памяти коллег и воспитанников. Ужасная боль от того, что вместе с ней ушла и ее доченька Ангелина. Две жизни, две души, впереди которых должно было быть столько света", — говорится в сообщении.
Также в результате этого целенаправленного российского удара погибли 11-летняя девочка и еще 3 взрослых. Их имена в настоящее время устанавливаются.
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Что предшествовало?
- Удар РФ по поселку Новая Водолага в Харьковской области произошел 19 октября. Погибли шесть человек, среди них — дети.
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