В Нововодолажской громаде на Харьковщине 20 октября объявили днем траура

В Нововодолажской громаде Харьковской области 20 октября объявили днем траура в память о пяти людях, погибших вследствие российского удара по поселку Новая Водолага. Среди погибших — две девочки в возрасте 1 и 11 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы общины Александра Есина в Facebook.

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Новая Водолага объявила день траура по погибшим

Глава громады Александр Есин сообщил, что во вторник, 20 октября, в громаде будут чтить память погибших вследствие российской атаки.

"Наглый удар унес жизни детей и взрослых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", — написал Есин.

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Российский удар по парку: шестеро погибших и 15 пострадавших

Российские войска нанесли удар по парку в поселке Новая Водолага 19 октября около 16:30.

В результате атаки погибли шестеро людей: три женщины в возрасте 28, 34 и 36 лет, а также две девочки в возрасте 1 и 11 лет.

Еще 15 человек пострадали, среди них — семеро детей.

Вследствие удара также были повреждены кафе, магазин, детская школа искусств и автомобиль. По предварительным данным правоохранительных органов, российские войска применили беспилотник "Герань-3".

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