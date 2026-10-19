У Нововодолазькій громаді на Харківщині 20 жовтня оголосили днем жалоби

У Нововодолазькій громаді Харківської області 20 жовтня оголосили днем жалоби за шістьма людьми, які загинули внаслідок російського удару по селищу Нова Водолага. Серед загиблих — дві дівчинки віком 1 та 11 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі голови громади Олександра Єсіна у Фейсбуці.

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Нова Водолага оголосила день жалоби за загиблими

Очільник громади Олександр Єсін повідомив, що у вівторок, 20 жовтня, в громаді вшановуватимуть пам’ять загиблих унаслідок російської атаки.

"Зухвалий удар забрав життя діток та дорослих. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", — написав Єсін.

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Російський удар по парку: шестеро загиблих і 15 постраждалих

Російські війська завдали удару по парку в селищі Нова Водолага 19 жовтня близько 16:30.

Унаслідок атаки загинули шестеро людей: три жінки віком 28, 34 та 36 років, а також дві дівчинки віком 1 та 11 років.

Ще 15 людей постраждали, серед них — семеро дітей.

Внаслідок удару також пошкоджено кафе, магазин, дитячу школу мистецтв та автомобіль. За попередніми даними правоохоронців, російські війська застосували безпілотник "Герань-3".

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