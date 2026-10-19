Рашисти вдарили дроном по парку на Харківщині: 6 загиблих, серед них – немовля, 15 поранених. ФОТО

19 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по центральному парку у селищі Нова Водолага на Харківщині. Унаслідок влучання є загиблі, серед яких немовля.

Про це повідомив голова МВС Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

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Жахливий удар по Харківщині

"Окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги — в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми. На жаль, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них — семеро дітей", — зазначив він.

Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив Суспільному, що уламкових поранень дістали дев'ятеро дорослих та шестеро дітей.

"В ці хвилини всі екстрені служби на місці, наші підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу", — додав Вигівський.

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Наслідки удару

Влучання сталося на відкритій території. Було пошкоджено будівлю кафе.

Оновлення

В ОВА уточнили, що до 6 людей зросла кількість жертв російського обстрілу. Серед загиблих — двоє дітей і четверо дорослих.

Загиблі: жінки 28, 34 і 36 років, чоловік приблизно 40 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Постраждали на цю хвилину 15 людей, з них 7 дітей. Усім допомагають лікарі.

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