УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13256 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
6 989 22

Рашисти вдарили дроном по парку на Харківщині: 6 загиблих, серед них – немовля, 15 поранених. ФОТО

19 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по центральному парку у селищі Нова Водолага на Харківщині. Унаслідок влучання є загиблі, серед яких немовля.

Про це повідомив голова МВС Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жахливий удар по Харківщині

"Окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги — в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми. На жаль, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них — семеро дітей", — зазначив він.

Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив Суспільному, що уламкових поранень дістали дев'ятеро дорослих та шестеро дітей.

"В ці хвилини всі екстрені служби на місці, наші підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу", — додав Вигівський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила "Бандеролями" по Харкову: є постраждалі

Наслідки удару

  • Влучання сталося на відкритій території. Було пошкоджено будівлю кафе.

Оновлення

В ОВА уточнили, що до 6 людей зросла кількість жертв російського обстрілу. Серед загиблих — двоє дітей і четверо дорослих.

Загиблі: жінки 28, 34 і 36 років, чоловік приблизно 40 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Постраждали на цю хвилину 15 людей, з них 7 дітей. Усім допомагають лікарі.

УВАГА! ЧУТЛИВІ КАДРИ!

Росія атакувала село Нова Водолага 19 жовтня - є загиблі
Росія атакувала село Нова Водолага 19 жовтня - є загиблі
Росія атакувала село Нова Водолага 19 жовтня - є загиблі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Ізюм КАБами: троє постраждалих, пошкоджено 7 будинків. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (37547) жертви (2110) немовлята (61) Харківська область (3351) Харківський район (1144) Нова Водолага (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Щоб усі каsаби здохли зі своїми виплятками до останнього коліна! Будьте прокляті, потвори і нелюди!
показати весь коментар
19.10.2026 18:04 Відповісти
+23
Маску з Трампом вишл їв то нехай подивляться на плоди своєї роботи.
показати весь коментар
19.10.2026 18:08 Відповісти
+16
Свідомий рашиський геноцид проти українськогоь народу,кожен день ворог убиває десятки мирних жителів і кожен день гинутьб діти ,може вже пора тим самим відповідати ,світ спостерігає як рашиська орда знищує народ .
показати весь коментар
19.10.2026 18:19 Відповісти

Завантаження...

 
 