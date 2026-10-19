Рашисты ударили дроном по парку на Харьковщине: 6 погибших, среди них – младенец, 14 раненых. ФОТО (обновлено)
19 октября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по центральному парку в поселке Новая Водолага в Харьковской области. В результате попадания есть погибшие, среди которых — младенец.
Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
Ужасный удар по Харьковской области
"Оккупанты нанесли удар беспилотником по центральному парку Новой Водолаги — в тот момент, когда там было много людей, в том числе семей с детьми. К сожалению, погибли две женщины и младенец, находившийся в детской коляске. По меньшей мере 14 человек ранены, среди них — семеро детей", — отметил он.
Директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил "Суспильному", что осколочные ранения получили девять взрослых и шестеро детей.
"В эти минуты все экстренные службы находятся на месте, наши подразделения оказывают домедицинскую помощь пострадавшим и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов. Очередной российский удар по гражданским. Атака на детей, не имевшая никакого военного смысла", — добавил Выговский.
Последствия удара
- Попадание произошло на открытой территории. Было повреждено здание кафе.
Обновление
В ОВА уточнили, что до 6 человек возросло количество жертв российских обстрелов. Среди погибших двое детей и четверо взрослых.
Погибшие: женщины 28, 34 и 36 лет, мужчины примерно 40 лет и девочки 11 и 1,2 года. Пострадали по состоянию на сейчас 15 человек, из них 7 детей. Всем помогают врачи.
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