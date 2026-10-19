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Новини Обстріли Харківщини
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Загинула однорічна Ангеліна у візочку та 11-річна дівчинка у Новій Водолазі на Харківщині, - Зеленський. ФОТО

Серед шести людей, які загинули внаслідок російської атаки на парк у селищі Нова Водолага на Харківщині, — однорічна Ангеліна, яку вбили в дитячому візочку, та 11-річна дівчинка.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загиблих дітей

За словами Зеленського, дівчинка Ангеліна загинула у візочку. Їй було трохи більше як рік, вона народилася в серпні 2025 року. Її мама, Інна, померла в лікарні.

Другою вбитою дитиною, яку згадав президент, стала 11-річна дівчинка. Її ім'я він не назвав.

"Мої співчуття рідним та близьким", — написав Зеленський.

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Атака РФ на Нову Водолагу 19 жовтня 2026 року
Атака РФ на Нову Водолагу 19 жовтня 2026 року
Атака РФ на Нову Водолагу 19 жовтня 2026 року

Поранені діти

Загалом унаслідок удару постраждали ще 14 людей. Серед поранених, за словами президента, — шестеро дітей. Інформації про їхній стан і вік президент не навів.

Президент назвав удар "Шахеда" по парку поблизу кафе "абсолютним звірством". За його словами, дрон вдарив "фактично просто по людях". Фото з місця події Зеленський назвав страшними, але наголосив, що за ними — "зламані життя і правда про цю війну".

"Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України. Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну. Ми просимо НЕ знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились. Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку. Ми просимо робити все можливе, щоб мир настав і щоб безпека була гарантована. Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись – проти вбивць", — додав він.

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Що передувало?

  • Удар РФ по селищу Нова Водолага на Харківщині стався 19 жовтня. Загинули шестеро людей, серед них — діти.

Автор: 

діти (5832) Зеленський Володимир (27414) обстріл (37547) жертви (2110) Харківська область (3353) Харківський район (1144) Нова Водолага (6)
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Топ коментарі
+53
Нехай КОЖЕН мацкаль на землі згорить у пеклі!!!!
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19.10.2026 20:26 Відповісти
+36
Янелох, хорош давить из нас слезу. Где аналогичные удары по парашным городам?
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19.10.2026 20:28 Відповісти
+34
Де ви, кацапня, взялися на голови усього людства?
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19.10.2026 20:27 Відповісти

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