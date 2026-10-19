Загинула однорічна Ангеліна у візочку та 11-річна дівчинка у Новій Водолазі на Харківщині, - Зеленський. ФОТО

Серед шести людей, які загинули внаслідок російської атаки на парк у селищі Нова Водолага на Харківщині, — однорічна Ангеліна, яку вбили в дитячому візочку, та 11-річна дівчинка.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загиблих дітей

За словами Зеленського, дівчинка Ангеліна загинула у візочку. Їй було трохи більше як рік, вона народилася в серпні 2025 року. Її мама, Інна, померла в лікарні.

Другою вбитою дитиною, яку згадав президент, стала 11-річна дівчинка. Її ім'я він не назвав.

"Мої співчуття рідним та близьким", — написав Зеленський.

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Поранені діти

Загалом унаслідок удару постраждали ще 14 людей. Серед поранених, за словами президента, — шестеро дітей. Інформації про їхній стан і вік президент не навів.

Президент назвав удар "Шахеда" по парку поблизу кафе "абсолютним звірством". За його словами, дрон вдарив "фактично просто по людях". Фото з місця події Зеленський назвав страшними, але наголосив, що за ними — "зламані життя і правда про цю війну".

"Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України. Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну. Ми просимо НЕ знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились. Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку. Ми просимо робити все можливе, щоб мир настав і щоб безпека була гарантована. Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись – проти вбивць", — додав він.

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