На Криворіжжі поховали п’ятьох дітей родини Воронових, яких понад два місяці вважали зниклими після удару РФ. ФОТО

У селищі Радушне на Дніпропетровщині 19 жовтня провели в останню путь п'ятьох дітей із родини Воронових. Їхня загибель унаслідок російського ракетного удару 30 липня була підтверджена лише через два з половиною місяці після трагедії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на репортаж "Суспільне Дніпро".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попрощалися із 16-річною Домінікою, 14-річною Віорікою, 13-річним Захарієм, 9-річною Федерікою та півторарічним Артемом.

Усі вони перебували в будинку, в який у ніч проти 30 липня влучила російська балістична ракета. Оселю було повністю зруйновано – від неї залишився лише фундамент.

Спочатку вдалося підтвердити загибель п'ятьох людей, ще п'ятеро дітей вважалися зниклими безвісти. Їхні останки ідентифікували лише нещодавно.

Бабуся загиблих Неля розповіла журналістам, що весь цей час сподівалася на завершення експертиз, аби родину можна було поховати разом.

"Єдине, про що я просила Бога, – щоб усі були знайдені й ідентифіковані", – сказала жінка.

На прощання прийшли рідні, сусіди, друзі та вчителі дітей. Вони згадували Воронових як дружну сім'ю, а загиблих дітей – як щирих і життєрадісних.

Зокрема, подруга Домініки розповіла, що дівчина захоплювалася бісероплетінням, любила дітей і мріяла про власну родину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 688 дітей загинули та 2392 - поранені в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Лубінець

Що відомо про трагедію

Російська армія атакувала Криворізький район у ніч проти 30 липня 2026 року. Одна з балістичних ракет влучила в приватний будинок у Радушному, де проживала багатодітна родина Воронових.

47-річний Артем і 41-річна Олена Воронові виховували десятеро дітей. Тієї ночі разом із батьками вдома перебували семеро з них, а також півторарічний онук Артем, якого привезли в гості.

Раніше було підтверджено загибель подружжя та трьох їхніх дітей – 17-річного Марка, 11-річного Азарія-Ілая і 6-річної Емілії.

Після завершення експертиз підтвердилася загибель решти п'ятьох дітей, які перебували в будинку.

Таким чином, унаслідок російського удару загинули десятеро людей – батьки, семеро їхніх дітей та півторарічний онук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський удар по Радушному на Дніпропетровщині: під завалами шукають людей. ФОТОрепортаж