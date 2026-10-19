На Криворожье похоронили пятерых детей семьи Вороновых, которых более двух месяцев считали пропавшими без вести после удара РФ. ФОТО

В поселке Радушное в Днепропетровской области 19 октября простились с пятью детьми из семьи Вороновых. Их гибель в результате российского ракетного удара 30 июля была подтверждена лишь через два с половиной месяца после трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на репортаж "Суспильне Днепр".

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Простились с 16-летней Доминикой, 14-летней Виорикой, 13-летним Захарием, 9-летней Федерикой и полуторагодовалым Артемом.

Все они находились в доме, в который в ночь на 30 июля попала российская баллистическая ракета. Дом был полностью разрушен — от него остался только фундамент.

Сначала удалось подтвердить гибель пяти человек, еще пятеро детей считались пропавшими без вести. Их останки идентифицировали лишь недавно.

Бабушка погибших Неля рассказала журналистам, что все это время надеялась на завершение экспертиз, чтобы семью можно было похоронить вместе.

"Единственное, о чем я просила Бога, — чтобы всех нашли и опознали", — сказала женщина.

На прощание пришли родные, соседи, друзья и учителя детей. Они вспоминали Вороновых как дружную семью, а погибших детей — как искренних и жизнерадостных.

В частности, подруга Доминики рассказала, что девушка увлекалась бисероплетением, любила детей и мечтала о собственной семье.

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Что известно о трагедии

Российская армия атаковала Криворожский район в ночь на 30 июля 2026 года. Одна из баллистических ракет попала в частный дом в Радушном, где проживала многодетная семья Вороновых.

47-летний Артем и 41-летняя Елена Вороновы воспитывали десятерых детей. В ту ночь вместе с родителями дома находились семеро из них, а также полуторагодовалый внук Артем, которого привезли в гости.

Ранее была подтверждена гибель супругов и трех их детей — 17-летнего Марка, 11-летнего Азария-Илая и 6-летней Эмилии.

После завершения экспертиз подтвердилась гибель остальных пяти детей, находившихся в доме.

Таким образом, в результате российского удара погибли десять человек – родители, семеро их детей и полуторагодовалый внук.

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