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Новости Обстрелы Харьковщина
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Погибла годовалая Ангелина в коляске и 11-летняя девочка в Новой Водолаге на Харьковщине, — Зеленский. ФОТО

Среди шести человек, погибших вследствие российского обстрела парка в поселке Новая Водолага в Харьковской области, — годовалая Ангелина, которую убили в детской коляске, и 11-летняя девочка.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибших детях

По словам Зеленского, девочка Ангелина погибла в коляске. Ей было чуть больше года, она родилась в августе 2025 года. Ее мама, Инна, скончалась в больнице.

Второй погибшей девочкой, о которой упомянул президент, стала 11-летняя девочка. Ее имени он не назвал.

"Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленский.

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Атака РФ на Новую Водолагу 19 октября 2026 года
Атака РФ на Новую Водолагу 19 октября 2026 года
Атака РФ на Новую Водолагу 19 октября 2026 года

Раненые дети

Всего вследствие удара пострадали еще 14 человек. Среди раненых, по словам президента, — шестеро детей. Информации об их состоянии и возрасте президент не привел.

Президент назвал удар "Шахеда" по парку возле кафе "абсолютным зверством". По его словам, дрон ударил "фактически просто по людям". Фото с места происшествия Зеленский назвал страшными, но подчеркнул, что за ними — "разрушенные жизни и правда об этой войне".

"Нужна защита жизни. Нужна ПВО для Украины. Нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою тупую войну. Мы просим НЕ снимать санкции с России, пока убийства не прекратятся. Мы просим Америку быть сильной, просим применить закон Линдси Грэма. Мы просим Европу продолжать поддержку. Мы просим делать все возможное, чтобы наступил мир и чтобы безопасность была гарантирована. Украина хочет мира. Именно Россия все это время настаивает на продолжении убийств. Мир обладает достаточной силой, чтобы остановить войну. Надо наконец воспользоваться этой силой — против убийц", — добавил он.

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Что предшествовало?

  • Удар РФ по поселку Новая Водолага в Харьковской области произошел 19 октября. Погибли шесть человек, среди них — дети.

Автор: 

дети (7332) Зеленский Владимир (26258) обстрел (36212) жертвы (2388) Харьковская область (3324) Харьковский район (1143) Новая Водолага (5)
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Топ комментарии
+53
Нехай КОЖЕН мацкаль на землі згорить у пеклі!!!!
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19.10.2026 20:26 Ответить
+36
Янелох, хорош давить из нас слезу. Где аналогичные удары по парашным городам?
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19.10.2026 20:28 Ответить
+34
Де ви, кацапня, взялися на голови усього людства?
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19.10.2026 20:27 Ответить

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