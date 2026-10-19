Погибла годовалая Ангелина в коляске и 11-летняя девочка в Новой Водолаге на Харьковщине, — Зеленский. ФОТО

Среди шести человек, погибших вследствие российского обстрела парка в поселке Новая Водолага в Харьковской области, — годовалая Ангелина, которую убили в детской коляске, и 11-летняя девочка.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о погибших детях

По словам Зеленского, девочка Ангелина погибла в коляске. Ей было чуть больше года, она родилась в августе 2025 года. Ее мама, Инна, скончалась в больнице.

Второй погибшей девочкой, о которой упомянул президент, стала 11-летняя девочка. Ее имени он не назвал.

"Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар дроном по парку в Харьковской области: 6 погибших, среди них — младенец, 14 раненых. ФОТО







Раненые дети

Всего вследствие удара пострадали еще 14 человек. Среди раненых, по словам президента, — шестеро детей. Информации об их состоянии и возрасте президент не привел.

Президент назвал удар "Шахеда" по парку возле кафе "абсолютным зверством". По его словам, дрон ударил "фактически просто по людям". Фото с места происшествия Зеленский назвал страшными, но подчеркнул, что за ними — "разрушенные жизни и правда об этой войне".

"Нужна защита жизни. Нужна ПВО для Украины. Нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою тупую войну. Мы просим НЕ снимать санкции с России, пока убийства не прекратятся. Мы просим Америку быть сильной, просим применить закон Линдси Грэма. Мы просим Европу продолжать поддержку. Мы просим делать все возможное, чтобы наступил мир и чтобы безопасность была гарантирована. Украина хочет мира. Именно Россия все это время настаивает на продолжении убийств. Мир обладает достаточной силой, чтобы остановить войну. Надо наконец воспользоваться этой силой — против убийц", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Криворожье похоронили пятерых детей семьи Вороновых, которых более двух месяцев считали пропавшими без вести после удара РФ. ФОТО

Что предшествовало?