С начала вторжения РФ погибли более 700 украинских детей: самому маленькому было всего два дня, - Лубинец

По официальным данным, с начала полномасштабной войны Россия убила сотни украинских детей, тысячи получили ранения или были насильно вывезены из страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Только с 2022 года Россия убила 707 украинских детей, 2 548 получили ранения, а 2 318 числятся пропавшими без вести. Самой маленькой погибшей девочке было всего два дня - она родилась и погибла в роддоме", - говорится в сообщении.

Лубинец подчеркнул, что цифры погибших, раненых и пропавших без вести не являются окончательными. Поскольку до сих пор нет достоверной информации с оккупированных территорий. Кроме того, тысячи наших детей были депортированы в РФ или принудительно перемещены.





Мы работаем, чтобы вернуть каждого ребенка домой и дать им четкое понимание - они украинцы, и Украина борется за них. Также постоянно говорим об этом международным партнерам. Мир должен услышать: дети не должны терять жизнь, здоровье или становиться сиротами. Наши дети заслуживают безопасного детства - такого же, как у малышей в любой другой мирной стране мира", - подчеркнул Лубинец.

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Возвращение депортированных детей

Международная коалиция за возвращение украинских детей - это международная платформа, созданная 2 февраля 2024 года по инициативе Украины и Канады для координации усилий по возвращению украинских детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила с оккупированных территорий.

Основные задачи Коалиции:

поиск и установление местонахождения депортированных детей;

содействие их безопасному возвращению в Украину;

координация дипломатических, правовых и гуманитарных усилий государств-партнеров;

поддержка реабилитации и реинтеграции детей после возвращения;

документирование военных преступлений и привлечение виновных к ответственности.

По состоянию на май 2026 года в Коалицию входят 49 государств и международных организаций, среди которых страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, а также Европейский Союз, Совет Европы и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

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