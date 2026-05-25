В Украине с начала полномасштабной войны остаются в активном розыске 2318 детей

С начала полномасштабного вторжения на территории Украины в активном розыске находятся 2318 детей.

Об этом сообщила ювенальная полиция в Telegram по случаю Международного дня пропавших без вести детей, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители подчеркнули, что для поиска, спасения и возвращения домой каждого маленького украинца задействуют все возможные национальные и международные инструменты.

По словам полицейских, работа продолжается непрерывно, пока каждый ребенок не окажется в безопасности.

сколько служители громадян уничтожили своих громадян
25.05.2026 12:49 Ответить
 
 