В Україні з початку повномасштабної війни залишаються в активному розшуку 2318 дітей
З початку повномасштабного вторгнення на території України в активному розшуку перебувають 2318 дітей.
Про це повідомила ювенальна поліція у Телеграмі з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти дітей, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Правоохоронці наголосили, що для пошуку, порятунку та повернення додому кожного маленького українця задіюють усі можливі національні та міжнародні інструменти.
За словами поліцейських, робота триває безперервно, допоки кожна дитина не опиниться в безпеці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vi Wa
показати весь коментар25.05.2026 12:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль