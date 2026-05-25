В Україні з початку повномасштабної війни залишаються в активному розшуку 2318 дітей

З початку повномасштабного вторгнення на території України в активному розшуку перебувають 2318 дітей.

Про це повідомила ювенальна поліція у Телеграмі з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти дітей, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці наголосили, що для пошуку, порятунку та повернення додому кожного маленького українця задіюють усі можливі національні та міжнародні інструменти.

За словами поліцейських, робота триває безперервно, допоки кожна дитина не опиниться в безпеці.

