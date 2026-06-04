Від початку вторгнення РФ загинули понад 700 українських дітей: найменшій - було лише два дні, - Лубінець

За офіційними даними, від початку повномасштабної війни Росія вбила сотні українських дітей, тисячі дістали поранення або були примусово вивезені з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Лише з 2022 Росія вбила 707 українських дітей, 2 548 дістали поранення, а 2 318 є зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було всього два дні — вона народилася й загинула в пологовому будинку", - йдеться в повідомленні.

Лубінець наголосив, що цифри загиблих, поранених та зниклих безвісти не остаточні. Оскільки досі немає правдивої інформації з окупованих територій. Крім того, тисячі наших дітей були депортовані до РФ або примусово переміщені.





Ми працюємо, щоб повернути кожну дитину додому й дати їм чітке розуміння - вони українці, і Україна за них бореться. Також постійно говоримо про це міжнародним партнерам. Світ має почути: діти не мають втрачати життя, здоров'я чи ставати сиротами. Наші діти заслуговують на безпечне дитинство - таке ж, як у малечі в будь-якій іншій мирній країні світу", - наголосив Лубінець.

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Повернення депортованих дітей

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей — це міжнародна платформа, створена 2 лютого 2024 року з ініціативи України та Канади для координації зусиль із повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила з окупованих територій.

Основні завдання Коаліції:

пошук і встановлення місцеперебування депортованих дітей;

сприяння їхньому безпечному поверненню в Україну;

координація дипломатичних, правових та гуманітарних зусиль держав-партнерів;

підтримка реабілітації та реінтеграції дітей після повернення;

документування воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Станом на травень 2026 року до Коаліції входять 49 держав та міжнародних організацій, серед яких країни ЄС, США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія, а також Європейський Союз, Рада Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ.

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