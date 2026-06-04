УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13004 відвідувача онлайн
Новини Діти - жертви війни Вбивство дітей
203 4

Від початку вторгнення РФ загинули понад 700 українських дітей: найменшій - було лише два дні, - Лубінець

Україна нагадала світові про дітей, які постраждали через російську агресію

За офіційними даними, від початку повномасштабної війни Росія вбила сотні українських дітей, тисячі дістали поранення або були примусово вивезені з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Лише з 2022 Росія вбила 707 українських дітей, 2 548 дістали поранення, а 2 318 є зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було всього два дні — вона народилася й загинула в пологовому будинку", - йдеться в повідомленні.

Лубінець наголосив, що цифри загиблих, поранених та зниклих безвісти не остаточні. Оскільки досі немає правдивої інформації з окупованих територій. Крім того, тисячі наших дітей були депортовані до РФ або примусово переміщені.

Ми працюємо, щоб повернути кожну дитину додому й дати їм чітке розуміння - вони українці, і Україна за них бореться. Також постійно говоримо про це міжнародним партнерам. Світ має почути: діти не мають втрачати життя, здоров'я чи ставати сиротами. Наші діти заслуговують на безпечне дитинство - таке ж, як у малечі в будь-якій іншій мирній країні світу", - наголосив Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні з початку повномасштабної війни залишаються в активному розшуку 2318 дітей

Повернення депортованих дітей

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей — це міжнародна платформа, створена 2 лютого 2024 року з ініціативи України та Канади для координації зусиль із повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила з окупованих територій.

Основні завдання Коаліції:

  • пошук і встановлення місцеперебування депортованих дітей;
  • сприяння їхньому безпечному поверненню в Україну;
  • координація дипломатичних, правових та гуманітарних зусиль держав-партнерів;
  • підтримка реабілітації та реінтеграції дітей після повернення;
  • документування воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Станом на травень 2026 року до Коаліції входять 49 держав та міжнародних організацій, серед яких країни ЄС, США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія, а також Європейський Союз, Рада Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв атаки на Дніпро зросла до 15: серед них хлопчики 3 та 8 років і рятувальник (оновлено)

Автор: 

жертви (1986) діти війни (136) Лубінець Дмитро (710)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Вічна пам'ять нашим янголяткам!!! Є біль, до якого людина не може звикнути- смерть дитини... Щирі співчуття батькам і сили таке пережити!.
показати весь коментар
04.06.2026 12:20 Відповісти
Двоє... Хто наступний?😡😡😡
показати весь коментар
04.06.2026 12:27 Відповісти
Смерть невинних дітей і не тільки,лежить на фашистських нелюдях, варварах росіян. Але є і вина таких як лубинець і всієї влади України. Бо ви неготувались до відсічі цим людожерам,а навіть робили,щоб послабити обороноздатність держави. При владі багато зрадників і просто базік та непрофесіоналів Ця влада--сплошний корупційний клан із чужинців
показати весь коментар
04.06.2026 12:33 Відповісти
 
 