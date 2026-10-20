Унаслідок удару РФ по Новій Водолазі на Харківщині загинула вчителька ліцею Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна

Унаслідок російського удару по Новій Водолазі на Харківщині загинули вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна.

Про це повідомила пресслужба Нововодолазького ліцею №1, де Інна працювала учителькою початкових класів, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Із глибоким болем і невимовним сумом колектив Нововодолазького ліцею №1 оплакує трагічну загибель учительки початкових класів Інни Марюхни та її доньки Ангеліни. Жодні слова не здатні передати розпач від цієї непоправної втрати. Важко повірити, що обірвалися два життя, згасли мрії та сподівання, які мали б ще здійснюватися й квітнути.





Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам’яті колег та вихованців. Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Семирічна дівчинка, поранена внаслідок удару РФ по Вінниччині, померла у лікарні





Також разом цей цілеспрямований російський удар забрав життя 11-річної дівчинки та ще 3 дорослих. Їхні імена наразі встановлюють.

Також читайте: Від початку вторгнення РФ загинули понад 700 українських дітей: найменшій - було лише два дні, - Лубінець

Збір для сім'ї

https://send.monobank.ua/jar/39F8ZcSW9f

4874100034915101

Читайте: На Криворіжжі поховали п’ятьох дітей родини Воронових, яких понад два місяці вважали зниклими після удару РФ. ФОТО

Що передувало?

Удар РФ по селищу Нова Водолага на Харківщині стався 19 жовтня. Загинули шестеро людей, серед них — діти.

Також читайте: У Нововодолазькій громаді на Харківщині 20 жовтня оголосили днем жалоби