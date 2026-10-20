РФ атакувала три енергеооб’єкти в Одеській області: понад 32 тис. родин - без світла

Російські окупанти атакували одразу 3 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог продовжує нищити розподільчі мережі Одещини, щоб унеможливити передачу світла в оселі. Цієї ночі під ударом опинилися три об’єкти ДТЕК", - йдеться в повідомленні.

Частину домівок вже вдалося перезаживити. Водночас ще 32,7 тис. родин залишаються без світла.

Наразі бригади працюють, щоб відновити електропостачання.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у ніч проти вівторка, 20 жовтня, війська РФ продовжували атакувати Одещину. Під ударами - енергетика області.

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