Россия атаковала Волынь около 15 дронами: повреждены СТО и складские помещения "Эпицентра"
В ночь на 20 октября российские войска атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками типа "Шахед". Больше всего от атаки пострадал Ковель — были повреждены частная СТО, стоянка грузовиков и складские помещения "Эпицентра".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Роман Романюк.
"Фактически каждый час враг направлял на нашу область реактивные БПЛА типа "Шахед". Всего в воздушном пространстве Волыни зафиксировали около 15 беспилотников, несколько из которых впоследствии вышли на территорию Львовской области", — говорится в сообщении.
Какие объекты повреждены
Под вражеским ударом, как и в предыдущие дни, находились объекты электроэнергетики и гражданской инфраструктуры.
Больше всего ударов этой ночью пришлось на Ковель. Там повреждены:
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частную станцию технического обслуживания автомобилей;
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стоянку грузовых автомобилей с полуприцепами;
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складские помещения на территории "Эпицентра".
По предварительной информации, погибших и раненых в результате атаки нет.
Ситуация с электричеством на Волыни
По состоянию на утро почти вся Волынская область была обеспечена электроэнергией.
"Без электроэнергии остаются лишь несколько населенных пунктов Луцкого района", — сообщил Романюк.
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