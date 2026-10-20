Россия атаковала Волынь около 15 дронами: повреждены СТО и складские помещения "Эпицентра"

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками типа "Шахед". Больше всего от атаки пострадал Ковель — были повреждены частная СТО, стоянка грузовиков и складские помещения "Эпицентра".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Роман Романюк.

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"Фактически каждый час враг направлял на нашу область реактивные БПЛА типа "Шахед". Всего в воздушном пространстве Волыни зафиксировали около 15 беспилотников, несколько из которых впоследствии вышли на территорию Львовской области", — говорится в сообщении.

Какие объекты повреждены

Под вражеским ударом, как и в предыдущие дни, находились объекты электроэнергетики и гражданской инфраструктуры.

Больше всего ударов этой ночью пришлось на Ковель. Там повреждены:

частную станцию технического обслуживания автомобилей;

стоянку грузовых автомобилей с полуприцепами;

складские помещения на территории "Эпицентра".

По предварительной информации, погибших и раненых в результате атаки нет.

Ситуация с электричеством на Волыни

По состоянию на утро почти вся Волынская область была обеспечена электроэнергией.

"Без электроэнергии остаются лишь несколько населенных пунктов Луцкого района", — сообщил Романюк.

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