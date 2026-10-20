Росія атакувала Волинь приблизно 15 дронами: пошкоджено СТО та складські приміщення "Епіцентру"

У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". Найбільше від атаки постраждав Ковель - пошкоджено приватну СТО, стоянку вантажівок і складські приміщення "Епіцентру".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Роман Романюк.

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"Фактично щогодини ворог спрямовував на нашу область реактивні БпЛА типу "Шахед". Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом вийшла на територію Львівської області", - йдеться в повідомленні.

Які об’єкти пошкоджено

Під ворожим ударом, як і у попередні дні, перебували об'єкти електроенергетики та цивільної інфраструктури.

Найбільше ударів цієї ночі зазнав Ковель. Там пошкоджено:

приватну станцію технічного обслуговування автомобілів;

стоянку вантажних автомобілів із напівпричепами;

складські приміщення на території "Епіцентру".

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих унаслідок атаки немає.

Ситуація зі світлом на Волині

Станом на ранок майже вся Волинська область була зі світлом.

"Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району", - повідомив Романюк.

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