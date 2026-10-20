Росія атакувала Волинь приблизно 15 дронами: пошкоджено СТО та складські приміщення "Епіцентру"
У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". Найбільше від атаки постраждав Ковель - пошкоджено приватну СТО, стоянку вантажівок і складські приміщення "Епіцентру".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Роман Романюк.
"Фактично щогодини ворог спрямовував на нашу область реактивні БпЛА типу "Шахед". Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом вийшла на територію Львівської області", - йдеться в повідомленні.
Які об’єкти пошкоджено
Під ворожим ударом, як і у попередні дні, перебували об'єкти електроенергетики та цивільної інфраструктури.
Найбільше ударів цієї ночі зазнав Ковель. Там пошкоджено:
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приватну станцію технічного обслуговування автомобілів;
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стоянку вантажних автомобілів із напівпричепами;
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складські приміщення на території "Епіцентру".
За попередньою інформацією, загиблих і травмованих унаслідок атаки немає.
Ситуація зі світлом на Волині
Станом на ранок майже вся Волинська область була зі світлом.
"Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району", - повідомив Романюк.
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