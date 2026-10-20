Рашисты атаковали объекты энергетики в разных районах Львовской области реактивными "шахедами"
Российские оккупанты ночью нанесли удар по Львовской области с помощью реактивных беспилотников.
Об этом сообщил глава ОГА Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Последствия
"Львовская область пережила сложную ночь. Самое главное — нет погибших и пострадавших. Враг атаковал реактивными беспилотниками объекты энергетики в разных районах нашей области", — говорится в сообщении.
В Солонковской громаде повреждены крыши жилого и двух дачных домов.
"Вражеские беспилотники двигались на большой скорости и часто меняли курс. Ситуацию осложнял туман, но даже в таких условиях нашим воинам удалось эффективно отразить атаку вражеских БПЛА.
Спасибо нашим защитникам за профессионализм. Спасибо всем, кто не игнорирует опасность", — подытожил глава ОГА.
Что предшествовало?
- В результате российских обстрелов за последние сутки и в ночь на 20 октября в Украине погибли как минимум восемь человек, еще десятки получили ранения.
- Под ударами оказались Донецкая, Харьковская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Житомирская области.
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