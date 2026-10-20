Рашисты атаковали объекты энергетики в разных районах Львовской области реактивными "шахедами"

Российские оккупанты ночью нанесли удар по Львовской области с помощью реактивных беспилотников.

Об этом сообщил глава ОГА Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия

"Львовская область пережила сложную ночь. Самое главное — нет погибших и пострадавших. Враг атаковал реактивными беспилотниками объекты энергетики в разных районах нашей области", — говорится в сообщении.

В Солонковской громаде повреждены крыши жилого и двух дачных домов.

Читайте также: Венс призвал Украину прекратить удары по российской энергетике из-за роста цен на топливо в США

"Вражеские беспилотники двигались на большой скорости и часто меняли курс. Ситуацию осложнял туман, но даже в таких условиях нашим воинам удалось эффективно отразить атаку вражеских БПЛА.



Спасибо нашим защитникам за профессионализм. Спасибо всем, кто не игнорирует опасность", — подытожил глава ОГА.

Читайте также: РФ атаковала три энергообъекта в Одесской области: более 32 тыс. семей остались без света

Что предшествовало?

В результате российских обстрелов за последние сутки и в ночь на 20 октября в Украине погибли как минимум восемь человек, еще десятки получили ранения.

Под ударами оказались Донецкая, Харьковская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Житомирская области.

Читайте: Враг нанес удар по трассе под Киевом: горят автомобили, 3 человека погибли, 4 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж