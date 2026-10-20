Рашисти атакували енергетику в різних районах Львівщини реактивними "шахедами"

Російські окупанти вночі атакували Львівську область реактивними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки

"Львівщина пережила складну ніч. Найважливіше – без загиблих і постраждалих. Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах нашої області", - йдеться в повідомленні.

У Солонківській громаді пошкоджено покрівлі житлового та двох дачних будинків.

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"Ворожі безпілотники рухалися на великій швидкості і часто змінювали курс. Ситуацію ускладнював туман, але навіть за таких умов нашим воїнам вдалося ефективно відпрацювати по ворожих БпЛА.



Дякую нашим захисникам за професіоналізм. Дякую всім, хто не ігнорує небезпеку", - підсумував керівник ОВА.

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Що передувало?

Унаслідок російських обстрілів упродовж минулої доби та в ніч проти 20 жовтня в Україні загинули щонайменше восьмеро людей, ще десятки дістали поранення.

Під ударами перебували Донецька, Харківська, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська та Житомирська області.

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