Росія атакувала Україну: 8 загиблих, десятки поранених, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Унаслідок російських обстрілів упродовж минулої доби та в ніч проти 20 жовтня в Україні загинули щонайменше восьмеро людей, ще десятки дістали поранення. Під ударами перебували Донецька, Харківська, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська та Житомирська області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Російські війська застосовували ударні безпілотники, ракети, керовані авіаційні бомби, артилерію та міномети. Пошкоджень зазнали житлові будинки, освітні заклади, підприємства, автомобілі, енергетична та залізнична інфраструктура.

Харківщина: шестеро загиблих, серед них двоє дітей

Протягом доби російські війська атакували 12 населених пунктів Харківської області. Загинули шестеро людей, ще 21 людина постраждала, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Найбільше жертв зафіксували в Новій Водолазі, де загинули шестеро людей, зокрема дівчатка віком 1 та 11 років. Ще 15 людей дістали поранення, серед них - семеро дітей.

В Ізюмі п’ятеро людей звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес, у Чугуєві поранено 59-річну жінку.

Уночі російські ударні безпілотники атакували житловий сектор та цивільну інфраструктуру Ізюма. Внаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж. Горіли житлові будинки, господарські споруди та адміністративна будівля. Також пошкоджено автомобілі.

Під ударами перебували Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський, Харківський, Лозівський, Чугуївський і Берестинський райони. Пошкоджено житло, заклади освіти, складські будівлі, підприємства, автомобілі, електромережі та залізничну інфраструктуру.

Донеччина: один загиблий і дев’ятеро поранених

За даними поліції Донеччини, протягом доби російські війська завдали 1878 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 90 цивільних об’єктів, зокрема 69 житлових будинків.

У Слов’янську зафіксували 12 влучань. Російські війська атакували житлові квартали авіабомбами КАБ-500 і двома КАБ-250, реактивною системою залпового вогню "Смерч" та безпілотниками. У центрі міста загинув водій цивільного автомобіля, ще троє людей дістали поранення.

Пошкоджено 41 приватний і два багатоквартирні будинки, гараж та чотири автомобілі.

У Краматорську поранено трьох людей. Пошкоджено 20 приватних будинків, дві адміністративні будівлі, два гаражі та два цивільні автомобілі.

В Очеретиному поранення дістав хлопець 2009 року народження. У Райгородку травмовано людину, яка їхала на мопеді, а в Дмитро-Дар’ївці постраждала ще одна людина.

Також пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, адміністративну будівлю, церкву та братську могилу в інших населених пунктах області.

Запорізька область: один загиблий і п’ятеро поранених

Упродовж доби російські війська завдали 848 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

За даними обласної військової адміністрації, окупанти здійснили 14 авіаударів, застосували 613 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, двічі обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню та завдали 219 ударів з артилерії.

Під ворожими атаками перебували Запоріжжя, Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів області.

Херсонщина: 18 поранених, серед них дитина

Російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з авіації, атакували безпілотниками та застосовували артилерію, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Під ударами перебували Херсон, Антонівка, Садове, Білозерка, Комишани, Берислав та інші населені пункти.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено три приватні будинки.

Унаслідок російської агресії поранення дістали 18 людей, зокрема одна дитина.

Сумщина: удар по багатоповерхівці в Сумах

У ніч проти 20 жовтня російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Зарічному районі Сум. Після удару виникла пожежа, повідомили в ОВА.

У Сумській громаді 86-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Загалом із ранку 19 жовтня до ранку 20 жовтня російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 21 населеному пункту в 14 територіальних громадах області.

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Пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення, господарські споруди, дорожнє покриття та автомобіль "Укрпошти". У кількох громадах зафіксовано руйнування житла.

Крім того, до медичних закладів звернулися дві жінки, які дістали травм під час попередніх російських атак 16 та 17 жовтня.

Дніпропетровщина: пошкоджені будинки та автомобілі

Упродовж доби російські війська понад десять разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою, повідомив начальник Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджено приватні будинки. На Криворіжжі під ударом опинилася Грушівська громада — там понівечено житло та інфраструктуру.

У Синельниківському районі російські війська атакували Шахтарську, Петропавлівську та Українську громади. Пошкоджено приватний будинок і автомобілі, виникла пожежа.

На Нікопольщині обстрілів зазнали районний центр, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Миколаївщина: удар ракетою "Бандероль"

Уночі російські війська атакували Миколаїв ракетою "Бандероль". Поранення дістала 77-річна жінка, якій медики надали допомогу на місці, повідомив начальник ОВА Георгій Решетілов.

Внаслідок удару пошкоджено фасад і вікна багатоквартирного будинку, знищено три легкові автомобілі.

Напередодні вдень російський безпілотник пошкодив 11 приватних будинків у місті. Також російські війська атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Окрім цього, ударні безпілотники атакували об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури області. За цими епізодами постраждалих не було.

Чернігівщина: обстріли прикордонних громад

19 жовтня російські війська атакували Семенівську, Сновську та Городнянську громади Чернігівської області. Противник застосовував безпілотники "Молнія", FPV-дрони, ствольну артилерію та міномети, повідомила у коментарі "Суспільному" речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

У Семенівській громаді вибухи зафіксували в Янжулівці та Прогресі. У Сновській громаді під обстріл потрапили Гута-Студенецька та Клюси. У Городнянській громаді атакували Сеньківку.

Житомирщина: під ударом залізнична та енергетична інфраструктура

Російські війська завдали ударів по цивільних об’єктах Житомирської області, зокрема по енергетичній та залізничній інфраструктурі, повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

Пошкоджень зазнали будівельний супермаркет у Житомирській громаді, залізничний вокзал в Овруцькій громаді та колії в Олевській громаді.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок цих атак немає.

Рятувальники ДСНС та спеціальні служби працюють на місцях влучань.

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