Нічна атака БпЛА на Тернопільщину: пошкоджено три енергооб’єкти та приватні будинки

У ніч на 20 жовтня російські безпілотники атакували Тернопільщину, пошкодивши три об’єкти енергетики в Кременецькому районі та приватні будинки в Чортківському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.

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Які цілі ворога?

За даними ОВА, ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити населення без світла і тепла.

В ніч на 20 жовтня ворожі БпЛА кілька разів заходили в повітряний простір області.

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Які наслідки?

Як наслідок, є пошкодження на трьох обʼєктах енергетики в Кременецькому районі та приватних домогосподарствах у Чортківському районі.

На даних обʼєктах працюють відповідні служби - здійснюється ліквідація наслідків.

Станом на 08:00 інформації про потерпілих не надходило.

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