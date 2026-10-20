Нічна атака БпЛА на Тернопільщину: пошкоджено три енергооб’єкти та приватні будинки
У ніч на 20 жовтня російські безпілотники атакували Тернопільщину, пошкодивши три об’єкти енергетики в Кременецькому районі та приватні будинки в Чортківському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.
Які цілі ворога?
За даними ОВА, ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити населення без світла і тепла.
В ніч на 20 жовтня ворожі БпЛА кілька разів заходили в повітряний простір області.
Які наслідки?
Як наслідок, є пошкодження на трьох обʼєктах енергетики в Кременецькому районі та приватних домогосподарствах у Чортківському районі.
На даних обʼєктах працюють відповідні служби - здійснюється ліквідація наслідків.
Станом на 08:00 інформації про потерпілих не надходило.
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