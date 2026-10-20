Ночная атака БПЛА на Тернопольскую область: повреждены три энергообъекта и частные дома

В ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Тернопольскую область, повредив три объекта энергетики в Кременецком районе и частные дома в Чортковском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.

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Каковы цели врага?

По данным ОГА, враг целенаправленно пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить население без света и тепла.

В ночь на 20 октября вражеские БПЛА несколько раз входили в воздушное пространство области.

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Каковы последствия?

В результате повреждения зафиксированы на трёх объектах энергетики в Кременецком районе и в частных домохозяйствах в Чортковском районе.

На этих объектах работают соответствующие службы — ведется ликвидация последствий.

По состоянию на 08:00 информации о пострадавших не поступало.

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