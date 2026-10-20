Ночная атака БПЛА на Тернопольскую область: повреждены три энергообъекта и частные дома
В ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Тернопольскую область, повредив три объекта энергетики в Кременецком районе и частные дома в Чортковском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.
Каковы цели врага?
По данным ОГА, враг целенаправленно пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить население без света и тепла.
В ночь на 20 октября вражеские БПЛА несколько раз входили в воздушное пространство области.
Каковы последствия?
В результате повреждения зафиксированы на трёх объектах энергетики в Кременецком районе и в частных домохозяйствах в Чортковском районе.
На этих объектах работают соответствующие службы — ведется ликвидация последствий.
По состоянию на 08:00 информации о пострадавших не поступало.
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