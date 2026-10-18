В Тернопольской области почти 19 тысяч потребителей остались без света

Начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух сообщил, что в результате российских ударов без электроснабжения остались почти 19 тысяч потребителей в 89 населенных пунктах области.

Об этом говорится в сообщении Пастуха в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Российские удары оставили без света 89 населенных пунктов

По словам главы ОГА, под удар попало крупное предприятие в Чорткове, а также несколько энергетических объектов в Кременецком районе.

"В результате враг оставил без электроснабжения почти 19 тысяч потребителей в 89 населенных пунктах. К работе на местах привлечены все необходимые службы, ситуацию координируем", — написал глава ОГА.

По информации Пастуха, по состоянию на вечер воскресенья пожары в местах ударов ликвидированы. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети.

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Когда жителям Тернопольской области вернут свет

В областной военной администрации рассчитывают до конца суток восстановить электроснабжение в большинстве населенных пунктов.

Для оказания помощи жителям в Кременце развернули пункты несокрушимости. Там жители города и близлежащих населенных пунктов могут получить базовую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Винницкой области произошли аварийные отключения электроэнергии.