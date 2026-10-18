На Тернопільщині майже 19 тисяч споживачів залишилися без світла
Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив, що внаслідок російських ударів без електропостачання залишилися майже 19 тисяч споживачів у 89 населених пунктах області.
Про це йдеться в повідомленні Пастуха в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Російські удари залишили без світла 89 населених пунктів
За словами очільника ОВА, під удар потрапило велике підприємство в Чорткові, а також кілька енергетичних об’єктів у Кременецькому районі.
"Як наслідок, ворог залишив без електропостачання майже 19 тисяч споживачів у 89 населених пунктах. До роботи на місцях залучені усі необхідні служби, ситуацію координуємо", — написав начальник ОВА.
За інформацією Пастуха, станом на вечір неділі пожежі на місцях ударів ліквідували. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі.
Коли жителям Тернопільщини повернуть світло
В обласній військовій адміністрації розраховують до кінця доби відновити електропостачання в більшості населених пунктів.
Для допомоги жителям у Кременці розгорнули пункти незламності. Там мешканці міста та навколишніх населених пунктів можуть отримати базову допомогу.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Вінниччині сталися аварійні відключення електроенергії..
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