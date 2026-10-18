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Новини Обстріли Тернопільщини
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На Тернопільщині майже 19 тисяч споживачів залишилися без світла

Російські атаки залишили майже 19 тисяч споживачів Тернопільщини без світла

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив, що внаслідок російських ударів без електропостачання залишилися майже 19 тисяч споживачів у 89 населених пунктах області.

Про це йдеться в повідомленні Пастуха в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Російські удари залишили без світла 89 населених пунктів

За словами очільника ОВА, під удар потрапило велике підприємство в Чорткові, а також кілька енергетичних об’єктів у Кременецькому районі.

"Як наслідок, ворог залишив без електропостачання майже 19 тисяч споживачів у 89 населених пунктах. До роботи на місцях залучені усі необхідні служби, ситуацію координуємо", — написав начальник ОВА.

За інформацією Пастуха, станом на вечір неділі пожежі на місцях ударів ліквідували. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі.

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Коли жителям Тернопільщини повернуть світло

В обласній військовій адміністрації розраховують до кінця доби відновити електропостачання в більшості населених пунктів.

Для допомоги жителям у Кременці розгорнули пункти незламності. Там мешканці міста та навколишніх населених пунктів можуть отримати базову допомогу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Вінниччині сталися аварійні відключення електроенергії..

Автор: 

Кременець (10) обстріл (37515) енергетика (3789) Тернопільська область (691) Кременецький район (14) Чортківський район (7) Чортків (3)
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