Россия атаковала Украину: 8 погибших, десятки раненых, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских обстрелов за последние сутки и в ночь на 20 октября в Украине погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили ранения. Под обстрелами оказались Донецкая, Харьковская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Житомирская области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Российские войска применяли ударные беспилотники, ракеты, управляемые авиационные бомбы, артиллерию и минометы. Повреждения получили жилые дома, учебные заведения, предприятия, автомобили, энергетическая и железнодорожная инфраструктура.

Харьковская область: шестеро погибших, среди них двое детей

За сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов Харьковской области. Погибли шесть человек, еще 21 человек пострадал, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Новой Водолаге, где погибли шесть человек, в том числе девочки в возрасте 1 и 11 лет. Еще 15 человек получили ранения, среди них - семеро детей.

В Изюме пять человек обратились за помощью из-за острой стрессовой реакции, в Чугуеве ранена 59-летняя женщина.

Ночью российские ударные беспилотники атаковали жилой сектор и гражданскую инфраструктуру Изюма. В результате попаданий возникли четыре очага пожаров. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и административное здание. Также повреждены автомобили.

Под ударами оказались Богодуховский, Купянский, Изюмский, Харьковский, Лозовский, Чугуевский и Берестинский районы. Повреждены жилые дома, учебные заведения, складские здания, предприятия, автомобили, электросети и железнодорожная инфраструктура.

Донецкая область: один погибший и девять раненых

По данным полиции Донецкой области, за сутки российские войска нанесли 1878 ударов по линии фронта и жилому сектору области.

Под обстрелом оказались 11 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 90 гражданских объектов, в том числе 69 жилых домов.

В Славянске зафиксировали 12 попаданий. Российские войска атаковали жилые кварталы авиабомбами КАБ-500 и двумя КАБ-250, реактивной системой залпового огня "Смерч" и беспилотниками. В центре города погиб водитель гражданского автомобиля, еще трое человек получили ранения.

Повреждены 41 частный и два многоквартирных дома, гараж и четыре автомобиля.

В Краматорске ранены три человека. Повреждены 20 частных домов, два административных здания, два гаража и два гражданских автомобиля.

В Очеретино ранение получил молодой человек 2009 года рождения. В Райгородке травмирован человек, ехавший на мопеде, а в Дмитро-Дарьевке пострадал еще один человек.

Также повреждены жилые дома, учебное заведение, административное здание, церковь и братская могила в других населенных пунктах области.

Запорожская область: один погибший и пять раненых

За сутки российские войска нанесли 848 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

По данным областной военной администрации, оккупанты нанесли 14 авиаударов, задействовали 613 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, дважды обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня и нанесли 219 ударов из артиллерии.

Под вражескими атаками оказались Запорожье, Орехов, Степногорск, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов области.

Херсонская область: 18 раненых, среди них ребенок

Российские войска обстреливали населенные пункты Херсонской области с воздуха, атаковали беспилотниками и применяли артиллерию, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.

Под ударами оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Белозерка, Камышаны, Берислав и другие населенные пункты.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены три частных дома.

В результате российской агрессии ранения получили 18 человек, в том числе один ребенок.

Сумская область: удар по многоэтажному дому в Сумах

В ночь на 20 октября российский беспилотник попал в многоквартирный дом в Заречном районе Сум. После удара возник пожар, сообщили в ОГА.

В Сумской громаде 86-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Всего с утра 19 октября до утра 20 октября российские войска совершили почти 40 обстрелов по 21 населенному пункту в 14 территориальных общинах области.

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Повреждены жилые дома, нежилые помещения, хозяйственные постройки, дорожное покрытие и автомобиль "Укрпочты". В нескольких громадах зафиксировано разрушение жилья.

Кроме того, в медицинские учреждения обратились две женщины, получившие травмы во время предыдущих российских атак 16 и 17 октября.

Днепропетровская область: повреждены дома и автомобили

В течение суток российские войска более десяти раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб, сообщил начальник Александр Ганжа.

В Днепре повреждены частные дома. В Криворожском районе под ударом оказалась Грушевская громада - там разрушены жилые дома и инфраструктура.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Шахтерскую, Петропавловскую и Украинскую громады. Повреждены частный дом и автомобили, возник пожар.

В Никопольском районе обстрелам подверглись районный центр, Червоногригоровская и Марганецкая громады.

Николаевская область: удар ракетой "Бандероль"

Ночью российские войска атаковали Николаев ракетой "Бандероль". Ранение получила 77-летняя женщина, которой медики оказали помощь на месте, сообщил начальник ОГА Георгий Решетилов.

В результате удара повреждены фасад и окна многоквартирного дома, уничтожены три легковых автомобиля.

Накануне днем российский беспилотник повредил 11 частных домов в городе. Также российские войска атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады. В селе Дмитровка поврежден частный дом.

Кроме того, ударные беспилотники атаковали объекты энергетической и промышленной инфраструктуры области. В результате этих инцидентов пострадавших не было.

Черниговская область: обстрелы приграничных громад

19 октября российские войска атаковали Семеновскую, Сновскую и Городнянскую громады Черниговской области. Противник применял беспилотники "Молния", FPV-дроны, ствольную артиллерию и минометы, сообщила в комментарии "Суспільному" пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

В Семеновской громаде взрывы зафиксировали в Янжуловке и Прогрессе. В Сновской громаде под обстрел попали Гута-Студенецкая и Клюсы. В Городнянской громаде атаковали Сеньковку.

Житомирская область: под ударом железнодорожная и энергетическая инфраструктура

Российские войска нанесли удары по гражданским объектам Житомирской области, в частности по энергетической и железнодорожной инфраструктуре, сообщил начальник ОГА Виталий Бунечко.

Повреждения получили строительный супермаркет в Житомирской громаде, железнодорожный вокзал в Овруцкой громаде и железнодорожные пути в Олевской громаде.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате этих атак нет.

Спасатели ГСЧС и специальные службы работают на местах попаданий.

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