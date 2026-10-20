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Новини Удари по енергетиці Обстріли Вінниччини
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Рашисти б’ють по енергетиці на Вінниччині

Удари по енергетиці на Вінниччині: що відомо?

Російські окупанти атакують енергетику на Вінниччині.

Про це повідомила керівниця ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Повітряна атака ворога не припиняється. Під обстрілом об’єкти енергетичної інфраструктури Вінниччини", - йдеться в повідомленні.

Вона закликала ощадливо споживаючи електроенергію.

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Удари по енергетиці

  • У ніч на 20 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області. Також під ударами енергетика Львівщини.
  • Загалом ворог атакував енергетику в 7 областях: є нові знеструмлення.

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Вінницька область (1105) обстріл (37572) енергетика (3810)
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