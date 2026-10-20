Рашисти б’ють по енергетиці на Вінниччині
Російські окупанти атакують енергетику на Вінниччині.
Про це повідомила керівниця ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Повітряна атака ворога не припиняється. Під обстрілом об’єкти енергетичної інфраструктури Вінниччини", - йдеться в повідомленні.
Вона закликала ощадливо споживаючи електроенергію.
Удари по енергетиці
- У ніч на 20 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області. Також під ударами енергетика Львівщини.
- Загалом ворог атакував енергетику в 7 областях: є нові знеструмлення.
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