РФ атакувала енергооб’єкт на Вінниччини: в одному з районів аварійні відключення світла

Російські війська продовжують атакувати енергетичні обʼєкти Вінницької області, є знеструмлення.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, влучання по енергообʼєкту призвело до аварійного відключення енергопостачання в одному з районів Вінниччини.

Постраждалі відсутні.

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Відновлення енергопостачання

Повідомляється, що рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням енергопостачання.

Мешканців закликають ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути перевантаження мереж.

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