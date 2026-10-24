РФ атакувала енергооб’єкт на Вінниччини: в одному з районів аварійні відключення світла
Російські війська продовжують атакувати енергетичні обʼєкти Вінницької області, є знеструмлення.
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, влучання по енергообʼєкту призвело до аварійного відключення енергопостачання в одному з районів Вінниччини.
Постраждалі відсутні.
Відновлення енергопостачання
Повідомляється, що рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням енергопостачання.
Мешканців закликають ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути перевантаження мереж.
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