Россия атаковала энергообъект на Виннитчине: в одном из районов введены аварийные отключения света

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическим объектам Винницкой области, наблюдаются отключения электроэнергии.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, попадание в энергообъект привело к аварийному отключению электроснабжения в одном из районов Винницкой области.

Пострадавших нет.

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Восстановление энергоснабжения

Сообщается, что спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением энергоснабжения.

Жителей призывают экономно расходовать электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сетей.

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