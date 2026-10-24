Россия атаковала энергообъект на Виннитчине: в одном из районов введены аварийные отключения света
Российские войска продолжают наносить удары по энергетическим объектам Винницкой области, наблюдаются отключения электроэнергии.
Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, попадание в энергообъект привело к аварийному отключению электроснабжения в одном из районов Винницкой области.
Пострадавших нет.
Восстановление энергоснабжения
Сообщается, что спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением энергоснабжения.
Жителей призывают экономно расходовать электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сетей.
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