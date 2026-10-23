Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру во Львовской области: обесточены 175 населенных пунктов

Сегодня, 23 октября, российские войска нанесли удар по Львовской области, в частности, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, во время воздушной тревоги, которая длилась с 11:56 до 12:14, враг атаковал беспилотником объект энергетической инфраструктуры во Львовском районе.

В результате вражеского удара остались без электричества 175 населенных пунктов:

154 — полностью,

21 — частично.

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Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала энергетику Житомирской области, в результате чего без света остались более 900 населенных пунктов.

Также в ночь на 23 октября российские войска подвергли массированному обстрелу одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

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