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Новости Удары по энергетике
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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру во Львовской области: обесточены 175 населенных пунктов

Россияне атаковали энергетические объекты во Львовской области

Сегодня, 23 октября, российские войска нанесли удар по Львовской области, в частности, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, во время воздушной тревоги, которая длилась с 11:56 до 12:14, враг атаковал беспилотником объект энергетической инфраструктуры во Львовском районе.

В результате вражеского удара остались без электричества 175 населенных пунктов:

  • 154 — полностью,
  • 21 — частично.

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Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.

Что предшествовало

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