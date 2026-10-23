Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру во Львовской области: обесточены 175 населенных пунктов
Сегодня, 23 октября, российские войска нанесли удар по Львовской области, в частности, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, во время воздушной тревоги, которая длилась с 11:56 до 12:14, враг атаковал беспилотником объект энергетической инфраструктуры во Львовском районе.
В результате вражеского удара остались без электричества 175 населенных пунктов:
- 154 — полностью,
- 21 — частично.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала энергетику Житомирской области, в результате чего без света остались более 900 населенных пунктов.
- Также в ночь на 23 октября российские войска подвергли массированному обстрелу одну из теплоэлектростанций ДТЭК.
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