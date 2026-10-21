Рашисты нанесли удар по предприятию во Львовской области: двое раненых

В ночь на среду, 21 октября, враг атаковал предприятие в Жовковской громаде во Львовской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия?

По данным ОГА, пострадали двое работников. У них травмы средней тяжести.

Произошёл пожар. Его оперативно потушили специалисты ГСЧС.

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Также из-за падения обломков вражеского дрона поврежден частный дом в соседнем населенном пункте. Выбиты окна, разрушены двери, рядом образовалась небольшая воронка.

К счастью, люди там не пострадали.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.