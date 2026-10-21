Рашисты нанесли удар по предприятию во Львовской области: двое раненых
В ночь на среду, 21 октября, враг атаковал предприятие в Жовковской громаде во Львовской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
По данным ОГА, пострадали двое работников. У них травмы средней тяжести.
Произошёл пожар. Его оперативно потушили специалисты ГСЧС.
Также из-за падения обломков вражеского дрона поврежден частный дом в соседнем населенном пункте. Выбиты окна, разрушены двери, рядом образовалась небольшая воронка.
К счастью, люди там не пострадали.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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