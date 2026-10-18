Враг атаковал Львовщину: горит склад, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня, около 11:20, ПВО сбила вражеский беспилотник над Малеховом во Львовской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Горит склад
По данным ОГА, поврежден логистический комплекс. Горит складское здание.
На месте работают пожарные и другие службы.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Повреждены дома
По уточненным данным, около 10:30 в Мурованом обломки вражеского беспилотника повредили два жилых дома.
Обновленная информация
По обновленным данным, публикуемым мэром Львова Андреем Садовым, в Малеху Львовской громады обломок сбитого вражеского беспилотника пробил крышу гражданского промышленного здания.
Повреждено имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы.
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