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Новости Атака БПЛА на Львовщину
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Враг атаковал Львовщину: горит склад, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, около 11:20, ПВО сбила вражеский беспилотник над Малеховом во Львовской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Горит склад

По данным ОГА, поврежден логистический комплекс. Горит складское здание.

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На месте работают пожарные и другие службы.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Повреждены дома 

По уточненным данным, около 10:30 в Мурованом обломки вражеского беспилотника повредили два жилых дома.

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Обновленная информация

По обновленным данным, публикуемым мэром Львова Андреем Садовым, в Малеху Львовской громады обломок сбитого вражеского беспилотника пробил крышу гражданского промышленного здания.

Повреждено имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров.

удар по Малехову
удар по Малехову
удар по Малехову
удар по Малехову

К счастью, никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы.

Автор: 

обстрел (36239) дроны (8436) Львовская область (3453) Львовский район (363) Малехов (2)
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