Враг атаковал Львовщину: горит склад, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, около 11:20, ПВО сбила вражеский беспилотник над Малеховом во Львовской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Горит склад

По данным ОГА, поврежден логистический комплекс. Горит складское здание.

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На месте работают пожарные и другие службы.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Повреждены дома

По уточненным данным, около 10:30 в Мурованом обломки вражеского беспилотника повредили два жилых дома.

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Обновленная информация

По обновленным данным, публикуемым мэром Львова Андреем Садовым, в Малеху Львовской громады обломок сбитого вражеского беспилотника пробил крышу гражданского промышленного здания.

Повреждено имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров.









К счастью, никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы.