Ворог атакував Львівщину: горить склад, пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, близько 11:20 ППО збила ворожий безпілотник над Малеховом над Львівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Горить склад

За даними ОВА, пошкоджено логістичний комплекс. Горить складська будівля.

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На місці працюють пожежники та інші служби.

Інформації про постраждалих на цю годину не надходило.

Пошкоджено будинки

За уточненими даними, близько 10:30 в Мурованому уламки ворожого безпілотника пошкодили два житлові будинки.

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Оновлена інформація

За оновленими даними, які публікує мер Львова Андрій Садовий,у Малехові Львівської громади уламок збитого ворожого безпілотника пробив дах цивільної промислової будівлі.

Пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 квадратних метрів.









На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють відповідні служби.