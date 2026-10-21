Рашисти вдарили по підприємству на Львівщині: двоє поранених. ФОТО

У ніч проти середи, 21 жовтня, ворог атакував підприємство у Жовківській громаді на Львівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

За даними ОВА, постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості.

Була пожежа. Її оперативно загасили фахівці ДСНС.

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Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу.







На щастя, там люди не постраждали.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.