УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12188 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Львівщину
1 041 0

Рашисти вдарили по підприємству на Львівщині: двоє поранених. ФОТО

У ніч проти середи, 21 жовтня, ворог атакував підприємство у Жовківській громаді на Львівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які наслідки?

За даними ОВА, постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості.

Була пожежа. Її оперативно загасили фахівці ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Львівщину: горить склад, пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу.

удар по Львівщині
удар по Львівщині
удар по Львівщині

На щастя, там люди не постраждали.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Автор: 

обстріл (37547) Львівська область (2744) Львівський район (372) Жовква (2)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 