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Рашисти вдарили по підприємству на Львівщині: двоє поранених. ФОТО
У ніч проти середи, 21 жовтня, ворог атакував підприємство у Жовківській громаді на Львівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За даними ОВА, постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості.
Була пожежа. Її оперативно загасили фахівці ДСНС.
Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу.
На щастя, там люди не постраждали.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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