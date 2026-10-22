Из-за российских обстрелов обесточены шесть областей, в части регионов действуют графики отключений до двух очередей, - "Укрэнерго"

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру утром 22 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в шести областях Украины. В некоторых регионах до конца суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до двух очередей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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Без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Во избежание перегрузки оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, в некоторых областях применяются графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Объем ограничений — до двух очередей.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на 09:30 22 октября его уровень не изменился по сравнению с аналогичным временем предыдущего дня.

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Суточный максимум потребления 21 октября зафиксировали утром. Он также остался на уровне предыдущего дня.

В "Укрэнерго" призвали украинцев экономно пользоваться электроэнергией, особенно в вечерние часы.

Также потребителям рекомендуют проверять актуальные графики отключений на официальных ресурсах облэнерго.

Энергетики предупреждают, что из-за дальнейших российских атак ситуация в энергосистеме может меняться.

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