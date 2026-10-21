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Новости Отключение электроэнергии
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Из-за атаки РФ обесточивания в шести областях, графики отключений - до двух очередей, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" сообщило о последствиях обстрелов объектов энергетики 21 октября

По состоянию на утро 21 октября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру без электричества остались потребители в шести областях Украины. В некоторых регионах до конца суток будут действовать графики почасовых отключений в объеме до двух очередей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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Отключения электроэнергии зафиксированы в Киевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

По информации компании, российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких регионах в течение прошедших суток и ночью. На ситуацию также повлияли повреждения инфраструктуры в результате предыдущих обстрелов.

Энергетики приступили к восстановительным работам везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за последствий атак в части областей до конца суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для населения в объеме до двух очередей.

В то же время потребление электроэнергии растет. По состоянию на 9:30 среды его уровень был на 2,7% выше, чем в то же время предыдущего дня.

В "Укрэнерго" призвали украинцев ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы — с 16:00 до 22:00.

Напомним, в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов Киева ввели экстренные отключения электроэнергии.

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