Через атаки РФ знеструмлення у шести областях, графіки відключень - до двох черг, - Укренерго

Станом на ранок 21 жовтня внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у шести областях України. У частині регіонів до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом до двох черг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

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Знеструмлення зафіксовані у Київській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

За інформацією компанії, російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох регіонах протягом минулої доби та вночі. На ситуацію також вплинули пошкодження інфраструктури внаслідок попередніх обстрілів.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через наслідки атак у частині областей до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення обсягом до двох черг.

Водночас споживання електроенергії зростає. Станом на 9:30 середи його рівень був на 2,7% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.

В "Укренерго" закликали українців обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо, у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії.

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