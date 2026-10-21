Через атаки РФ знеструмлення у шести областях, графіки відключень - до двох черг, - Укренерго
Станом на ранок 21 жовтня внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у шести областях України. У частині регіонів до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом до двох черг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
Знеструмлення зафіксовані у Київській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.
За інформацією компанії, російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох регіонах протягом минулої доби та вночі. На ситуацію також вплинули пошкодження інфраструктури внаслідок попередніх обстрілів.
Енергетики розпочали відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Через наслідки атак у частині областей до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення обсягом до двох черг.
Водночас споживання електроенергії зростає. Станом на 9:30 середи його рівень був на 2,7% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.
В "Укренерго" закликали українців обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години – з 16:00 до 22:00.
Нагадаємо, у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії.
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