Через російські обстріли знеструмлено шість областей, у частині регіонів діють графіки відключень до двох черг, - Укренерго

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру вранці 22 жовтня зафіксовано нові знеструмлення у шести областях України. У частині регіонів до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

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Без електропостачання залишилися споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Для уникнення перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень – до двох черг.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 22 жовтня його рівень не змінився порівняно з аналогічним часом попереднього дня.

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Добовий максимум споживання 21 жовтня зафіксували вранці. Він також залишився на рівні попереднього дня.

В "Укренерго" закликали українців ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години.

Також споживачам рекомендують перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних ресурсах обленерго.

Енергетики попереджають, що через подальші російські атаки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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