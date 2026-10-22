Через російські обстріли знеструмлено шість областей, у частині регіонів діють графіки відключень до двох черг, - Укренерго
Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру вранці 22 жовтня зафіксовано нові знеструмлення у шести областях України. У частині регіонів до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
Без електропостачання залишилися споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Для уникнення перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень – до двох черг.
За даними "Укренерго", споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 22 жовтня його рівень не змінився порівняно з аналогічним часом попереднього дня.
Добовий максимум споживання 21 жовтня зафіксували вранці. Він також залишився на рівні попереднього дня.
В "Укренерго" закликали українців ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години.
Також споживачам рекомендують перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних ресурсах обленерго.
Енергетики попереджають, що через подальші російські атаки ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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