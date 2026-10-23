Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Львівщині: знеструмлено 175 населених пунктів
Сьогодні, 23 жовтня, російські війська завдали удару по Львівській області, зокрема атаковано енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:56 по 12:14, ворог атакував безпілотником обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі.
Унаслідок ворожого удару знеструмлені 175 населених пунктів:
- 154 - повністю,
- 21 - частково.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала енергетику Житомирщини, унаслідок чого без світла залишилися понад 900 населених пунктів.
- Також у ніч проти 23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.
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