Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Львівщині: знеструмлено 175 населених пунктів

Сьогодні, 23 жовтня, російські війська завдали удару по Львівській області, зокрема атаковано енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:56 по 12:14, ворог атакував безпілотником обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі.

Унаслідок ворожого удару знеструмлені 175 населених пунктів:

154 - повністю,

21 - частково.

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Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала енергетику Житомирщини, унаслідок чого без світла залишилися понад 900 населених пунктів.

Також у ніч проти 23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

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