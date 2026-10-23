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Новини Удари по енергетиці
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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Львівщині: знеструмлено 175 населених пунктів

Росіяни атакували енергетику на Львівщині

Сьогодні, 23 жовтня, російські війська завдали удару по Львівській області, зокрема атаковано енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:56 по 12:14, ворог атакував безпілотником обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі.

Унаслідок ворожого удару знеструмлені 175 населених пунктів:

  • 154 - повністю,
  • 21 - частково.

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Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.

Що передувало

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обстріл (37605) знеструмлення (183) Львівська область (2751) Львівський район (375)
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