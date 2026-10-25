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РФ ударила дроном по многоэтажному дому в Виннице: 6 пострадавших, есть разрушения. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 25 октября, ранним утром Россия нанесла удар беспилотником по пятиэтажному жилому дому в Виннице.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть разрушения

По данным ОГА, в результате попадания имеются разрушения между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Удар по Виннице 25 октября
Удар по Виннице 25 октября
Удар по Виннице 25 октября
Удар по Виннице 25 октября
Удар по Виннице 25 октября
Удар по Виннице 25 октября

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Есть пострадавшие

Как отмечается, на данный момент известно о шести пострадавших. Один человек госпитализирован.

В результате массированной атаки в области также зафиксированы разрушения объектов критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.

"Все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте задействованы более 60 сотрудников чрезвычайных служб и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда эвакуировали 15 подопечных. Людям оказывала помощь психолог ГСЧС.

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  • Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на Винницкую область повреждены промышленный объект и частный дом.

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Винница (792) Винницкая область (1272) обстрел (36297) Винницкий район (82)
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