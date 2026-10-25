РФ ударила дроном по многоэтажному дому в Виннице: 6 пострадавших, есть разрушения. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 25 октября, ранним утром Россия нанесла удар беспилотником по пятиэтажному жилому дому в Виннице.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть разрушения

По данным ОГА, в результате попадания имеются разрушения между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом автомобили.













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Есть пострадавшие

Как отмечается, на данный момент известно о шести пострадавших. Один человек госпитализирован.

В результате массированной атаки в области также зафиксированы разрушения объектов критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.

"Все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте задействованы более 60 сотрудников чрезвычайных служб и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда эвакуировали 15 подопечных. Людям оказывала помощь психолог ГСЧС.

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