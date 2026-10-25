РФ ударила дроном по многоэтажному дому в Виннице: 6 пострадавших, есть разрушения. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 25 октября, ранним утром Россия нанесла удар беспилотником по пятиэтажному жилому дому в Виннице.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.
Есть разрушения
По данным ОГА, в результате попадания имеются разрушения между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом автомобили.
Есть пострадавшие
Как отмечается, на данный момент известно о шести пострадавших. Один человек госпитализирован.
В результате массированной атаки в области также зафиксированы разрушения объектов критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.
"Все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте задействованы более 60 сотрудников чрезвычайных служб и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.
Также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда эвакуировали 15 подопечных. Людям оказывала помощь психолог ГСЧС.
- Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на Винницкую область повреждены промышленный объект и частный дом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль